Министр обороны заслушал доклады по сложившейся на учениях обстановке - ВИДЕО - ФОТО

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих видов войск, командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о принятии решений по организации деятельности во время ведения общевойскового боя.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, министр, осуществляющий руководство оперативно-тактическими учениями, дал соответствующие указания по управлению войсками.

Напомним, что с 20 мая начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений Азербайджанской армии.

Основная задача учений - отражение атаки противника в ночное время с нанесением ему контрударов по различным направлениям с последующим переходом в наступление наших войск.

К учениям привлечены до 10 тыс. военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.

Эльшан Рустамов, Э.Т.