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Министр обороны встретился с резидент-координатором ООН в Азербайджане

22 Апреля, 2019 в 21:52 ~ 1 минута на чтение 262
Министр обороны встретился с резидент-координатором ООН в Азербайджане

22 апреля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с резидент-координатором ООН в нашей стране Гуламом Исакзаи.

Об этом сообщили 1news.az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Подчеркнув плодотворное и всестороннее сотрудничество Азербайджана с ООН, Министр обороны отметил, что наша страна также начала сотрудничество в военной сфере в рамках этой авторитетной организации.

В ходе встречи стороны затронули вопрос урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и обменялись мнениями о деятельности ООН в этом направлении.

Министр обороны напомнил о своем недавнем участии в мероприятиях ООН в Нью-Йорке и обсудил с гостем результаты проведенных там встреч.

Г.Исакзаи, в свою очередь, высоко оценил вклад Азербайджана в международную безопасность в рамках операций, проводимых в Афганистане, и выразил признательность за активное участие азербайджанских военнослужащих в миротворческих операциях.

На встрече состоялся обмен мнениями по военному сотрудничеству в рамках ООН и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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