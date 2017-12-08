Министр обороны в съемочном павильоне киностудии – ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Военное издательство, Киностудию документальных и учебных фильмов, а также редакцию газеты «Азербайджан ордусу».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, руководство Министерства обороны ознакомилось с условиями, созданными в служебных и административных помещениях учреждений, а также в съемочном павильоне киностудии.

Министру обороны было доложено, что в учреждениях, оснащенных современным техническим оборудованием, созданы все необходимые условия для издания всех видов печатных материалов, съемок военно-учебных и документальных фильмов, а также подготовки фото- и видеоматериалов.

Встретившись с личным составом, министр обороны дал соответствующие указания.

Эльшан Рустамов, Г.Р.