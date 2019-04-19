Министр обороны принял участие в открытии учебно-тренировочного центра ВВС – ВИДЕО – ФОТО

Продолжается деятельность в сфере совершенствования системы управления и доведения её до уровня высоких технических стандартов, осуществляемая в рамках модернизации Военно-воздушных сил (ВВС).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, 18 апреля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Авиационный ремонтный завод.

Министру обороны было доложено о текущей деятельности, проводимой в цехах по ремонту агрегатов, двигателей и редукторов самолетов и вертолетов, авиационной техники и оборудования, а также радиоэлектронного оборудования и авиационного вооружения.

Министр поинтересовался подготовкой авиационных средств, текущим ремонтом агрегатов и ходом регламентных работ.

Затем министр обороны принял участие в открытии учебно-тренировочного центра истребителей Миг-29 ВВС.

Генерал-полковник З.Гасанов побывал в классах авиационных инженеров, авиационного вооружения, управления полетами, проведения анализа полетов, наблюдал за подготовительными тренировками военных пилотов и дал соответствующие указания. Министру обороны было доложено, что установленные здесь симуляционные тренажеры позволяют обеспечить полеты двух или четырех самолетов одновременно.

Министру обороны были продемонстрированы принадлежности для высотных работ и оборудование, предназначенные для летного состава.

После ознакомления с условиями, созданными в центре, министр обороны провел совещание с военными пилотами и поставил перед ними конкретные задачи.

В завершение руководство Министерства обороны пообедало вместе с летным составом.

Эльшан Рустамов, Г.Р.