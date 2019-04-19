Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба Турции, генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих в ходе контртеррористических операций, проведенных Вооруженными силами Турецкой Республики.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в письмах говорится:

«Глубоко потрясен известием о гибели и ранении военнослужащих в ходе контртеррористических операций, успешно проведенных Вооруженными силами братской Турецкой Республики. Ваше горе это и наше горе.

Мы всегда находимся рядом с Вооруженными силами братской Турции и всеми силами поддерживаем их в непримиримой борьбе против терроризма.

Да упокоит Всевышний души наших шехидов. Разделяю скорбь и горе родных, выражаю семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления раненым».

Тимур Рзаев, Э.Т.