Министр обороны Армении: Вооружаться будем очень усиленно

Министр обороны Армении Давид Тоноян выступил с очередным воинственным заявлением.

«Армения и дальше продолжит закупки российских вооружений. Вооружаться будем очень усиленно и перевооружаться. В любом случае продолжатся закупки российского оружия», - заявил Тоноян журналистам, сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

По словам министра обороны, Армения уже частично оплатила контракт на поставку российских истребителей Су-30.

«На первом этапе четыре машины (планирует закупить Армения – ред.), часть средств мы уже внесли», - сказал он.

Глава минобороны Армении находится с рабочим визитом в Москве. Сегодня у него состоялась встреча с гендиректором «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым.

В ходе встречи в Москве стороны договорились расширить двустороннее сотрудничество, сообщили сегодня армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу армянского военного ведомства.

«В ходе состоявшейся в Москве встречи Тоноян обсудил с Михеевым вопросы армяно-российского военно-технического взаимодействия и предстоящие планы. Стороны достигли ряда новых договоренностей по расширению рамок сотрудничества и обеспечению его последовательного развития», - говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

А.С., Э.Т.