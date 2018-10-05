Министр обороны Армении призвал сепаратистов сохранять режим перемирия на линии соприкосновения

Министр обороны Армении Давид Тоноян призвал военное руководство сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, сохранять режим перемирия на линии соприкосновения.

Как сообщает «Спутник Армения», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян.

Министр обороны Армении Давид Тоноян, а также глава Генштаба Артак Давтян совершили незаконный визит на оккупированные территории.

Они встретились с т.н. «министром обороны НКР» Левоном Мнацаканяном.

Касаясь карабахского конфликта, Тоноян подчеркнул, что политическое руководство Армении отдает предпочтение мирному решению вопроса путем переговоров.

Министр обороны Армении призвал сохранять режим перемирия, о котором премьер-министр страны договорился с Президентом Азербайджана ранее.

Мирные переговоры, по его словам, по разным причинам могут затянуться. «Учитывая все это, ВС должны обеспечивать постоянный рост боевой подготовки», - указал он.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Читайте по теме:

Итоги беседы Ильхама Алиева и Никола Пашиняна: формат переговоров не меняется

А.А.