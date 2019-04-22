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Министр обороны Армении незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана

Сегодня в 09:32 ~ 1 минута на чтение 281
Министр обороны Армении незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана

Армянская делегация во главе с министром обороны Давидом Тонояном посетила  оккупированные территории Азербайджана.

В делегацию, помимо Тонояна, вошли министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян, мэр Еревана Айк Марутян, главы сельских общин, представители министерства обороны и ВС Армении, сообщают армянские СМИ.

Пресс-секретарь оборонного ведомства Арцрун Ованнисян в своем аккаунте в Facebook написал, что визит символизирует переход на новый уровень сотрудничества между Арменией и Карабахом (имеется в виду марионеточный режим, созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана).

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

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