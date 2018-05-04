Министр налогов: Давайте играть в командную игру, а не в кошки-мышки

"Сегодня в Азербайджане насчитывается 180 тысяч плательщиков упрощенного налога. Судя по их налоговым декларациям, только 5 000 из них имеют оборот от 100 до 200 тысяч манатов, а оборот остальных 175 тысяч предпринимателей ниже 100 тысяч манатов.

Об этом сказал на встрече с азербайджанскими предпринимателями министр налогов Микаил Джаббаров, комментируя предложение о повышении лимита оборота для привлечения к НДС плательщиков упрощенной системы налогообложения с 200 до 500 тысяч манатов.

"Если мы повысим лимит с 200 до 500 тысяч манатов, это будет отвечать экономическим интересам только 3% плательщиков упрощенного налога, поскольку 97% заявляют оборот менее 100 тысяч манатов", - сказал министр.

По словам Джаббарова, упрощенная система налогообложения стала инструментом намеренного занижения объемов оборота для некоторых предпринимателей.

Кроме того, министр отметил, что в некоторых магазинах применяют вмешательство в работу кассовых аппаратов с целью снижения оборота:

"Они показывают нам оборот в 180 тысяч манатов, заявляя, что имеют всего лишь 4%-ное налоговое обязательство. А я говорю, что это ненормально, мы не должны следовать по этому пути. Это не есть путь развития. Надо понимать, что намеренное снижение объемов оборота в принципе является налоговым преступлением. Давайте действовать в команде, вместо того, чтобы играть в кошки-мышки".

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