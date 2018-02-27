Иран готов увеличить поставки газа в Армению.

Об этом заявил журналистам 27 февраля министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан на полях 15-го заседания армяно-иранской межправительственной комиссии, проходящей в Ереване, передают армянские СМИ.

Иранский министр не ответил на вопрос, по какой цене Иран предлагает Армении газ, и не прокомментировал заявления посла Исламской Республики в Ереване Сейеда Казема Саджади, сделанные им ранее, о том, что Иран готов продавать Еревану газ по удобным ценам.

Также Реза Ардаканиан не сказал, насколько могут увеличиться объемы поставок иранского газа в Армению после строительства 3-й воздушной линии электропередачи (ЛЭП) Иран – Армения мощностью в 400 кВ.

«В данный момент стороны ведут переговоры по вопросам обмена электроэнергией, их итоги в скором будущем будут представлены общественности», - сказал Реза Ардаканиан.

Напомним, что со строительством новой ЛЭП Армения и Иран смогут увеличить возможности энергоперетоков с 350 до 1000 мВ.

Посол ИРИ в Армении Сейед Казем Саджади после церемонии открытия аудитории иранистики на факультете международных отношений ЕГУ 12 февраля заявил журналистам, что Тегеран готов продавать Еревану газ по удобным ценам.

Поставки иранского газа в Армению в 2017 году в сравнении с 2016 годом выросли на 2,5% – до 382,7 млн кубометров.

В январе 2018 года в сравнении с январем 2017 года поставки армянской электроэнергии в Иран выросли на 104%.

А.А.