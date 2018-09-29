Министр иностранных дел Азербайджана провел в Нью-Йорке ряд встреч - ФОТО

28 сентября в Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречи с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Ас-Сафади, министром иностранных дел и по делам сенегальцев, живущих за рубежом Республики Сенегал, Сидики Каба и министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсефом бин Алави бин Абдуллахом.

На встречах состоялись обсуждения различных вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по развитию взаимодействия в рамках международных организаций.