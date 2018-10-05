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Министр финансов Армении уточнил, насколько вырастут расходы на оборону

Сегодня в 11:30 ~ 1 минута на чтение 320
Министр финансов Армении уточнил, насколько вырастут расходы на оборону

Расходы на оборону в Армении в 2019 году вырастут.

Об этом заявил на пресс-конференции в четверг министр финансов Атом Джанджугазян, сообщает «Спутник Армения».

Он напомнил, что, по бюджетным правилам, принятым в 2016 году, расходы на оборону в госбюджете республики не должны быть ниже 4% ВВП.

Соответственно, расходы по статье «Удовлетворение военных нужд» составят 256 миллиардов драмов (чуть больше 530 миллионов долларов), или на 12% больше, чем в 2018 году.

Кроме того, в рамках российского оборонного кредита предусмотрено затратить 42,8 миллиарда драмов (около 89 миллионов долларов). На эти средства будет приобретена инженерная и автомобильная техника российского производства.

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А.А.

 

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