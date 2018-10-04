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Министр финансов Армении: Мы будем брать в долг

Сегодня в 19:30 ~ 1 минута на чтение 334
Министр финансов Армении: Мы будем брать в долг

Если произойдет необоснованный рост зарплат или пособий, то это еще больше ухудшит показатели бедности.

Об этом заявил на встрече с журналистами 4 октября министр финансов Армении Атом Джанджугазян, представляя проект государственного бюджета на 2019 год.

«То есть, если мы не можем повысить зарплаты и пособия, исходя из наших возможностей, то остается единственный способ - сделать это за счет долга. А это не может быть оправдано ни с одной точки зрения», - заявил Джанджугазян.

На вопрос, а продолжит ли Армения брать в долг, глава Минфина ответил: «Да, в долг будем брать, но задача в том, приведет ли это к улучшению или ухудшению нашего состояния».

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