Министр экономики Грузии отправлен в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подписал приказ о снятии с должности министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгия Кобулия.

По информации телекомпании Imedi, причиной отставки Кобулия стали разногласия с Бахтадзе, сообщают грузинские СМИ.

Георгий Кобулия проработал на этой должности с июня 2018 года. Он стал членом новой команды премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе.

С 2001 года Кобулия был членом команды одной из самых крупных в мире консалтинговых компаний McKinsey. До назначения на должность был в ранге старшего партнера McKinsey в московском офисе компании и проводил консультации в международном масштабе для нефтегазовых и добывающе-перерабатывающих компаний, а также для металлургического сектора.

До того как присоединиться к компании McKinsey, Кобулия был кардиологом Института кардиологии Грузии, сотрудником крупнейшей американской фармацевтической компании Merck, а также научным сотрудником Sharp & Dohme.

Новым министром экономики и устойчивого развития назначена Натия Турнава, бывшая на должности заместителя главы ведомства.

1news.az