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Министр экономического развития РФ – об углублении отношений с Азербайджаном

Сегодня в 10:58 ~ 1 минута на чтение 271
Министр экономического развития РФ – об углублении отношений с Азербайджаном

Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в ближайшие месяцы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Выступая на проводимом в Баку расширенном заседании Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов, он указал, что торгово-экономические связи между двумя странами углубляются.

«Ведется планомерная работа над снятием барьеров в развитии экономического сотрудничества. Поэтому важную роль в этом должны сыграть регионы, т.к. именно в регионах будут размещаться новые производства и создаваться новые проекты. Поэтому контакты на уровне региональных властей приобретают новое значение и будут способствовать новому качеству российско-азербайджанских деловых отношений», - отметил он.

М.Орешкин также указал, что стороны нацелены на активную работу над совместными комплексными проектами в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

Следует отметить, что заседание деловых советов проходит в рамках азербайджано-российского межрегионального форума.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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