Министр Джейхун Байрамов: «Директора школ должны знать о психологическом состоянии своих учеников»

«То, что произошло в средней школе №162, и последовавшая через два дня смерть Элины Гаджиевой потрясли нас».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью ASAN Radio.

Он подчеркнул, что в связи с этим было проведено совещание с директорами бакинских школ.

«Им были даны особые поручения, указано на то, что директора школ должны знать своих учеников, знать об их психологическом состоянии. Работа с учениками должна вестись в контакте с родителями. Родители постоянно должны контактировать с педагогами, классным руководителем. В то же время и родители должны внимательно относиться к рекомендациям педагогов.

Важно уделять особое внимание ученикам с высоким уровнем социальных рисков. Для этого коллектив школы должен хорошо знать каждого ученика. Да, это трудный процесс. Но мы считаем, что в тесной связи с родителями это можно сделать.

Родители также должны проводить время со своими детьми, собираться за одним столом. Это непременно окажет положительное влияние», - подчеркнул Джейхун Байрамов.

Напомним, что после попытки суицида в больнице скончалась ученица 8-го класса средней школы №162 Элина Гаджиева.

Вопрос, связанный со смертью учащейся полной средней школы №162, с самого начала находился в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

4 апреля в Управлении образования города Баку была создана соответствующая комиссия для расследования инцидента. По факту Бакинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Также 6 апреля Бакинская городская прокуратура и Управление образования Баку распространили совместную информацию о смерти Элины Гаджиевой.

Уволены директор, завуч и психолог школы, где совершила попытку суицида Элина Гаджиева.

Также продолжаются интенсивные следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по факту смерти Элины Гаджиевой.

Как сообщили ранее 1news.az в пресс-службе Бакинской городской прокуратуры, следствие установило, что есть достаточные основания полагать, что бывший директор школы Севиндж Аббасова не в полной мере выполняла служебные обязанности, не отнеслась чутко к психоэмоциональному состоянию замкнутой в себе Элины Гаджиевой, проявила равнодушие к оказанию ей психологической помощи, тем самым непреднамеренно поспособствовав суициду, а также оставила ученицу в опасности, не вызвав своевременно «Скорую помощь».

Экс-директору предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса АР – 143 («Оставление в опасности, то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан проявить о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние») и 314.2 («Халатность, приведшая к смерти пострадавшего»).

Решением Сабаильского районного суда Баку 16 апреля С.Аббасовой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (на период следствия – прим. ред.).

Следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

«Затравили до смерти в бакинской школе»: Скончалась девочка, бросившаяся с третьего этажа – ФОТО – ПОДРОБНОСТИ

Одноклассница о смерти Элины Гаджиевой: «Я не раз ходила с ней к завучу и просила о помощи...» - ФОТО

Состоялись похороны трагически погибшей ученицы школы №162 Элины Гаджиевой - ФОТО - ВИДЕО

СМИ: Директор школы №162 призывала опорочить трагически погибшую Элину Гаджиеву - АУДИО

Смерть Элины Гаджиевой как отражение целого спектра проблем в нашем обществе – ФОТО – ВИДЕО

Отстранена от должности директор школы, где училась Элина Гаджиева

«Я просто хочу к добрым детям...», - опубликованы последние кадры жизни Элины Гаджиевой - ФОТО

Детские воспоминания: как случай Элины заставил нас вспомнить о «буллинге» в школе...

В Министерстве образования прошло совещание, посвященное смерти 14-летней Элины Гаджиевой

Вопрос суицида Элины Гаджиевой находится в центре внимания Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой

Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая прояснит причины смерти Элины Гаджиевой

Уволены директор, завуч и психолог школы, где совершила попытку суицида Элина Гаджиева

Экс-директор 162-й школы помещена под домашний арест – ОБНОВЛЕНО