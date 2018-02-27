Министр: До конца года на увеличение пенсий, пособий и президентских стипендий будет направлено 200 млн манатов

До конца 2018 года на выполнение распоряжений Президента Азербайджана об увеличении пенсий, пособий и президентских стипендий будет направлено 200 млн манатов, сообщил на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он напомнил, что в феврале было принято 13 законов и распоряжений Президента Азербайджана с целью увеличения пенсий, пособий и стипендий в целом 1 млн 856 тыс. человек.

В их числе министр назвал, в частности, распоряжение главы государства от 9 февраля 2018 года в отношении индексирования страховой части трудовых пенсий, которое заложило основу для дальнейшего прогресса в реализации пенсионной реформы.

Согласно распоряжению, увеличение предусмотрено на 5,7% с 1 января 2018 года в соответствии с годовой среднемесячной номинальной ставкой заработной платы в нашей стране в 2017 году.

Объем дополнительных средств, выделенных для этого увеличения, на 1 млн 236 тыс. человек (94% от общего числа пенсионеров) составляет 165, 4 млн манатов.

В целом, пенсионная система в Азербайджане охватывает 1 млн 318 тыс. 434 человека.

За 15 лет трудовые пенсии выросли в 17 раз.

Министр напомнил о распоряжениях Президента Азербайджана от 21, 22 и 23 февраля об увеличении с 1 марта на 10% ежемесячных пособий для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц; социальных пособий, установленных указом Президента Азербайджана «О повышении размера социальных пособий» от 29 августа 2013 года номер 973.

Пенсии для семей шехидов с 1 марта также увеличиваются с 220 до 242 манатов, семей погибших и пропавших без вести военнослужащих при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане - с 200 до 220 манатов, инвалидов войны и 20 Января первой группы - со 165 до 181,5 маната, инвалидов войны и 20 Января второй группы - со 143 до 157,3 маната, инвалидов войны и 20 Января третьей группы - со 110 до 121 маната, некоторых категорий лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - со 110 до 121 маната.

«Также предусмотрено увеличение пособий для инвалидов первой группы на 10 процентов, повышение ежемесячной суммы президентской пенсии Национальным героям Азербайджана с 1300 до 1500 манатов, персональной пенсии Президента - с 1300 до 1450 манатов, увеличение размера ежемесячных стипендий за почетное звание «народный» со 100 до 150 манатов, а за почетное звание «заслуженный» - с 60 до 100 манатов», - сказал С.Муслимов.

По его словам, девять указов и распоряжений по пенсиям и пособиям охватывают до 60 тысяч человек, и на их реализацию до конца года из средств государственного бюджета будет выделено 9,7 миллиона манатов.

Министр также отметил, что распоряжения Президента Азербайджана «О повышении суммы социальных пособий», «О повышении размера пособия женщинам, имеющим более пяти детей» и «О повышении пособия находящимся в частично оплачиваемом социальном отпуске по уходу за ребенком» от 23 февраля 2018 года затронут около 560 тысяч человек.

«Для выплаты соответствующих надбавок к указанным социальным пособиям до конца года из госбюджета будет выделено примерно 23,2 миллиона манатов, а из бюджета Госфонда соцзащиты при Министерстве труда и социальной защиты населения – до 1,7 миллиона манатов дополнительных средств», - сообщил С.Муслимов.

Лада Евграшина, Г.Р.