Министр Азад Рагимов встретился с журналистами накануне Гран-при Формула-1 SOCAR Азербайджан

В Азербайджане в четвертый раз пройдут соревнования Формулы-1. В этом году был заключен новый договор с руководством Формулы-1. На трассе соревнований не предусмотрено никаких изменений. А в развлекательной программе примут участие известные исполнители.

Об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов на встрече с журналистами, состоявшейся 24 апреля.

Министр сообщил, что в рамках развлекательной программы отменен концерт Сэма Смита. Так, во время гастрольного тура по Южной Африке у певца возникли проблемы со здоровьем, и врачи посчитали приемлемым отмену концертных программ. В этот день в Baku Crystal Hall вместо Сэма Смита выступит другая известная певица – Джесси Джей. А 28 апреля состоится концерт Карди Би.

«Строительно-монтажные работы в связи с подготовкой к Гран-при Азербайджана не были столь масштабными, как в первый год. В целом, конфигурация трека не изменилась. В настоящее время продолжаются строительные работы на трибунах Ичеришехер и Девичья башя. Строительство других трибун завершено. Полностью установлены барьеры трека. Работа в связи со зданием Пита завершена, команды прибывают в Баку. У Гран-при Азербайджана уже есть титулованный спонсор. Так, наши нынешние соревнования называются Гран-при Формула-1 SOCAR Азербайджан. В настоящее время продолжается процесс размещения банеров спонсоров»,- сказал А.Рагимов.

Министр отметил, что на Гран-при Азербайджана по Формуле-1 уже приобретены билеты из 67 стран, включая Азербайджан. 39 процентов билетов, проданных до настоящего времени, приобретены в Азербайджане, остальные – за рубежом. Больше всего билетов за рубежом приобретены в России и Великобритании. Затем следуют Австрия, Грузия и Нидерланды. В первой десятке – Турция, ОАЭ, Украина и США. В целом, до 63 процентов билетов за рубежом приобретены в 10 странах. Проданы все билеты на трибуну Филармония. Завершается продажа билетов на несколько трибун.

Доведя до внимания, что в Операционной компании «Бакинское городское кольцо» работают до 113 постоянных сотрудников, и всего трое из них – граждане зарубежных стран, министр отметил, с приближением соревнований увеличивается количество кадров. В этом году осуществляют деятельность более тысячи сотрудников. На первых соревнований в 2016 году в организационной работе участвовали 5 тысяч, на последующих соревнованиях – 3 тысячи волонтеров. И в этом году в процессе будут участвовать 3 тысячи волонтеров. Ежегодно наряду с опытными волонтерами, предпочтение отдается и новым волонтерам. 55 процентов волонтеров - девушки, 45 процентов - юноши. 90 процентов волонтеров - студенты. Наряду с этим, в составе команды волонтеров – до 30 волонтеров из ближних стран. Больше половины из них – иностранные студенты, получающие образование в азербайджанских университетах. Со дня объявления первой волонтерской программы Формулы-1 до настоящего времени количество желающих стать волонтерами в течение 4 лет превысило 50 тысяч. Ежегодно 50-80 человек среди проявивших высокую активность и профессионализм привлекаются в качестве работников на следующие соревнования. В этом году в Гран-при Азербайджана Формулы-1 участвуют 300 новых маршалов. В целом, в Программу маршала приняты 1100 местных и 140 иностранных граждан.

А.Рагимов подчеркнул, что согласно итогам независимого расследования, проведенного в конце 2017 года международной аудиторской компанией «PricewaterhouseCoopers» (PwC), два первых соревнований Формулы-1, проведенных в Баку, внесли в экономику страны в целом 277,3 млн долларов. Эта сумма охватывает прямые и косвенные доходы на основе расходов лиц, посетивших Баку в связи с соревнованиями Ф1. Эта цифра включает доходы, зарегистрированные в различных сферах экономики, в том числе секторах профессиональных услуг, отелей и гостиниц, ресторанов, транспорта, социальных и культурных услуг, сельского хозяйства, почты и коммуникаций, оптовой торговли и электричества, газа, воды и др. Основное место в прямых доходах занимает сектор туризма, на долю которого приходится 22,7 млн долларов прямых доходов. Прямые доходы за отмеченный период составили 164,2 млн долларов, в эту цифру входят услуги, оказанные гостям и участникам соревнований Ф1 в ресторанной, транспортной и других сферах, а также другие услуги. Косвенные расходы от проведенных в Баку двух Гран-при составляют в целом 113,1 млн долларов. В этих доходах первое место вновь занял сектор туризма города, составивший 14,9 млн долларов.

«В настоящее время чемпионат мира Формула-1 состоит из 21-го этапа. Первое соревнование в нашей стране состоялось в июне. Мы проводим переговоры о том, чтобы соревнования в последующие годы проводились в июне. В настоящее время 4 страны ждут очереди для проведения Гран-при. В странах СНГ соревнования Формулы-1 проводятся только в Азербайджане и России», - сказал министр.

Отметим, что 26-28 апреля на Бакинском городском кольце пройдет Гран-при Формула-1 SOCAR Азербайджан.

АЗЕРТАДЖ