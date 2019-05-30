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Министерство труда Азербайджана оказало помощь семье, о которой была опубликована статья в 1news.az

Сегодня в 19:48 ~ 1 минута на чтение 683
Министерство труда Азербайджана оказало помощь семье, о которой была опубликована статья в 1news.az

После публикации 1news.az информации о тяжелой семейной драме, произошедшей в Губинском районе Азербайджана, Министерство труда и социальной защиты населения страны оказало соответствующую помощь данной семье.

Об этом заявил глава отдела по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов.

«Адресная государственная социальная помощь, назначенная этой семье, была на имя «главы семьи», отбывающего в настоящее время срок за тяжкое преступление против своей семьи.

Принимая во внимание желание матери семейства, было изменено направление данной помощи. Другими словами, после того как она обратилась в электронном порядке для получения социальной помощи в качестве представителя своей семьи начиная с 1 мая текущего года назначена социальная помощь (на имя женщины) в размере 338, 43 манатов.

Данная семья была взята под опеку Государственного фонда социальной помощи, оказана помощь в восстановлении пропавших документов малолетних детей этой семьи», - отметил Ф.Талыбов.

Напомним, что 17 мая текущего года в 1news.az была опубликована статья о монстре, который истязал семью, а в конце изнасиловал родную дочь.

Семья, ставшая жертвой монстра, все еще не может оправиться от такого удара. Женщина с пятью детьми приехала из Губы в Баку и снимает квартиру в поселке Сабунчи благодаря финансовой помощи неравнодушных людей.

1news.az

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