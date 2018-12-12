Министерство образования провело мероприятие, посвященное памяти Гейдара Алиева – ФОТО

11 декабря при организации Министерства образования в Азербайджанской национальной консерватории состоялось торжественное мероприятие под названием «Я - Азербайджан», посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

В начале мероприятия память общенационального лидера Гейдара Алиева была почтена минутой молчания.

В своем выступлении ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев оставил неизгладимый след в истории Азербайджанского государства.

Ректор отметил, что великий лидер, посвятивший всю свою жизнь народу, был большим поклонником музыкального искусства, и его дорогая память каждый год почитается концертной программой, которую исполняют студенты вузов.

На мероприятии, в котором приняли участие руководство Министерства образования и ректоры высших учебных заведений, прозвучали песни и романсы заслуженных деятелей искусств Васифа и Джейхуна Аллахвердиевых.