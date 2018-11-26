Министерство образования предупредило граждан

Учитывая начало процесса приема в высшие учебные заведения на 2019-2020 учебный год, Министерство образования призывает родителей абитуриентов и студентов, желающих учиться за границей, быть внимательными при выборе вуза.

Опыт прошлых лет показывает, что многие граждане, пользующиеся услугами посредников в этой области, сталкиваются с трудностями и негативными ситуациями. Во избежание негативных последствий при выборе той или иной учебной программы или специальности желательно посредством официального веб-сайта выбранного учебного заведения напрямую связаться с ним для получения достоверной информации, куда входят: требования к поступающим, плата за обучение, расходы на проживание, а также ряд других немаловажных вопросов.

В то же время, для того чтобы выяснить, признается ли диплом того или иного зарубежного вуза в нашей стране, необходимо зайти на официальный сайт Департамента аккредитации и нострификации Министерства образования, (ani.edu.gov.az) в разделы «Нострификация» и «Часто задаваемые вопросы», которые содержат всю необходимую информацию об этом.

Следует отметить, что Министерство образования не сотрудничает в сфере образования за рубежом и по вопросам нострификации ни с одной частной компанией и не несет ответственности за деятельность этих компаний. Обещания, данные гражданам какой-либо компанией или лицом, не имеют никакой силы, и если вы столкнетесь с подобными случаями, пожалуйста, сообщите об этом в службу «Горячей линии» Министерства образования (146-1).

Сабина Эсетова, Э.Т.