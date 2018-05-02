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Министерство культуры Армении осталось без министра

Сегодня в 19:00 ~ 1 минута на чтение 186
Министерство культуры Армении осталось без министра

Исполняющий обязанности министра культуры Армении Армен Амирян подал в отставку.

Об этом он заявил демонстрантам, проводящим акцию протеста у стен Минкульта Армении.

Несколько часов назад Амирян заявил о том, что он всего лишь исполняющий обязанности министра, однако митингующие продолжили настаивать на том, чтобы он подал в отставку.

И вот только что он подошел к митингующим и подтвердил информацию о своей отставке.

Отметим, что с утра у стен Минкульта собрались многочисленные деятели культуры, которые требовали у и.о. главы ведомства отставки. 

После того как Амирян заявил о своем решении, они поблагодарили его за это и отправились на Площадь Республики, где должен состояться митинг.

News.am

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