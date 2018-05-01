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Минэкологии из-за мусора обратилось в суд с жалобой на Бакметрополитен – ФОТО

Сегодня в 16:35 ~ 1 минута на чтение 406
Минэкологии из-за мусора обратилось в суд с жалобой на Бакметрополитен – ФОТО

Сотрудники Департамента защиты окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели рейд в Гарадагском районе Баку.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства Ирада Ибрагимова, в ходе рейда были обнаружены два грузовика марки КамАЗ (госномера 90-JA-841 и 90-JO-787), которые незаконно сбрасывали мусор в окрестностях озера Гу возле поселка Локбатан.

Выяснилось, что грузовики принадлежат ЗАО «Бакинский метрополитен». В отношении ЗАО был составлен акт, который направлен на рассмотрение в Насиминский районный суд Баку для наказания соответствующих должностных лиц.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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