Минэкологии из-за мусора обратилось в суд с жалобой на Бакметрополитен – ФОТО

Сотрудники Департамента защиты окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели рейд в Гарадагском районе Баку.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства Ирада Ибрагимова, в ходе рейда были обнаружены два грузовика марки КамАЗ (госномера 90-JA-841 и 90-JO-787), которые незаконно сбрасывали мусор в окрестностях озера Гу возле поселка Локбатан.

Выяснилось, что грузовики принадлежат ЗАО «Бакинский метрополитен». В отношении ЗАО был составлен акт, который направлен на рассмотрение в Насиминский районный суд Баку для наказания соответствующих должностных лиц.

Тимур Рзаев, Э.Т.