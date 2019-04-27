Минэкологии будет автоматически контролировать загрязнение воздуха в Баку, Гяндже и Сумгайыте

Минэкологии Азербайджана отбирает подрядчиков для сооружения автоматизированных пунктов мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах Азербайджана (Баку, Сумгайыт, Гянджа).

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, кроме того, Минэкологии отбирает поставщиков мобильных лабораторий для оперативного контроля над состоянием компонентов окружающей среды на территориях, не охваченных стационарными наблюдательными пунктами.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в лоте-1 – 500 манатов, лоте -2 – 250 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 10 июня. Выбор победителя тендера состоится 11 июня в 15:00.

Главными критериями оценки тендерных предложений претендентов станут: низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение контракта, опыт в выполнении аналогичных работ, финансовое состояние.

Телефон для справок: (+99412) 379-40-21. Контактное лицо: Насиб Оруджев.

Тимур Рзаев, И.А.