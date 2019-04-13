Минэкологии: Более 70 тысяч деревьев были розданы гражданам

«Более 70000 cаженцев были розданы гражданам в рамках весенней кампании «Создай природу весной».

Как заявила 1news.az руководитель глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, акция по раздаче саженцев населению является хорошим стимулом для увеличения числа зеленых насаждений и искусственного лесовосстановления в нашей стране.

«Впервые кампания по посадке деревьев была организована осенью прошлого года, общественность поддержала эту акцию с большим энтузиазмом и высоко оценила новую инициативу министерства, направленную на содействие посадке деревьев при ее активном участии. Принимая это во внимание, мы решили продолжить акцию вновь. Отрадно, что кампания по посадке деревьев приобрела массовый характер.

Следует отметить, что в соответствии с указаниями Президента, министерство считает вопрос о посадке фруктовых деревьев приоритетным, что приведет к росту числа фруктовых деревьев в стране», - подчеркнула И.Ибрагимова.

Тимур Рзаев