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Минэкологии Азербайджана провело проверку по поводу информации о создании условий для браконьеров в акватории Каспия

Сегодня в 20:36 ~ 1 минута на чтение 469
Минэкологии Азербайджана провело проверку по поводу информации о создании условий для браконьеров в акватории Каспия

Министерством экологии и природных ресурсов была проведена проверка по поводу   поступившей информации о создании условий для браконьерах в акватории Каспийского моря от Набранской части до города Баку.

Как сообщили в пресс-службе министерства, указанная территория относится к сектору, которая находится в зоне ведения Сумгаит-Хачмазского района Департамента по размножению и зищиты биоразнообразия в  водоемах МЭПР.

В соответствии с «Законом о рыболовстве» Департаменту разрешается охотиться на рыбу в одном и том же водотоке, за исключением рыб, включенных в «Красную книгу» в период с 01 января по 1 мая, 1 сентября - 31 декабря 2018 года.

В 2018 году одному юридическому лицу и 65 физическимлицам было выданы  разрешения заниматься промышленным рыболовством с «рыболовным билетом» от Набранской части до г. Баку.

В течение 8 месяцев 2018 года сотрудники отдела выявили 18 несанкционированных рыбных фактов в этом районе, 9 других плавучих транспортных средств, 933 охотничьих приспособлений  и различные виды рыб.

В правоохранительные органы было отправлено документы касательно 14 правонарушителей.

Принимаются меры для предотвращения несанкционированного промысла.

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