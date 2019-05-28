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Минэкологии Азербайджана начало мониторинг пляжей

Сегодня в 19:51 ~ 1 минута на чтение 75
Минэкологии Азербайджана начало мониторинг пляжей

«Управление комплексного экологического мониторинга Каспия Министерства экологии и природных ресурсов в связи с наступлением пляжного сезона приступило к мониторингам экологической ситуации в береговой полосе Каспийского моря и пляжных зонах».

Как сообщил 1news.az эксперт министерства Мирсалам Гамбаров, по словам которого, мониторинги охватывают пляжи Баку, Сумгайыта и в целом Абшерона, а в регионах – Набрань, Яламу, Хачмаз, Сиязань, Астару, Лянкяран поскольку эти территории подвергаются сильному загрязнению с берега.

Мирсалам Гамбаров отметил, что мониторинги будут продолжаться до конца сезона: «Через месяц будут получены результаты анализа показателей образцов воды, донных отложений, течений, и о них будет сообщено общественности».

Тимур Рзаев

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