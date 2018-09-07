1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Минэкологии АР нашло новый способ защиты азербайджанских лесов от «дровосеков»

7 Сентября, 2018 в 20:22 ~ 1 минута на чтение 17434
Минэкологии АР нашло новый способ защиты азербайджанских лесов от «дровосеков»

«В этом году за счет высохших, отставших в развитии, больных деревьев и очищения леса от древесных обломков прогнозируется заготовка около 51 кубометра дров».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, по словам которого, в настоящее время воинским частям, пограничным войскам начали выдавать дрова, и эта работа продолжается.

«В лесах запрещено собирать древесные обломки, имеющие промышленное значение. Только с целью ухода за лесом, за счет высохших, отставших в развитии, больных деревьев и собранных с территории леса упавших деревьев заготавливается ограниченное количество дров.

С учетом потребности населения в дровах министерство планирует их заготовку, в связи с этим даны соответствующие поручения региональным центрам лесных хозяйств», - заявил Ф.Ализаде и  отметил, что министерство надеется на то, в результате проделанных работ будут устранены случаи рассмотрения национального богатства Азербайджана – лесов - в качестве источника топлива.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Telegram

17 434

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net