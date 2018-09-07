Минэкологии АР нашло новый способ защиты азербайджанских лесов от «дровосеков»

«В этом году за счет высохших, отставших в развитии, больных деревьев и очищения леса от древесных обломков прогнозируется заготовка около 51 кубометра дров».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, по словам которого, в настоящее время воинским частям, пограничным войскам начали выдавать дрова, и эта работа продолжается.

«В лесах запрещено собирать древесные обломки, имеющие промышленное значение. Только с целью ухода за лесом, за счет высохших, отставших в развитии, больных деревьев и собранных с территории леса упавших деревьев заготавливается ограниченное количество дров.

С учетом потребности населения в дровах министерство планирует их заготовку, в связи с этим даны соответствующие поручения региональным центрам лесных хозяйств», - заявил Ф.Ализаде и отметил, что министерство надеется на то, в результате проделанных работ будут устранены случаи рассмотрения национального богатства Азербайджана – лесов - в качестве источника топлива.

Тимур Рзаев, Э.Т.