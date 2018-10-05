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Милли Меджлис утвердил законопроект о наказании лиц, осуществляющих захоронения вне кладбищ

Сегодня в 15:35 ~ 1 минута на чтение 177
Милли Меджлис утвердил законопроект о наказании лиц, осуществляющих захоронения вне кладбищ

На сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса были обсуждены изменения в Кодекс административных проступков.

Как сообщает Report, в Кодекс добавляется новая статья 516-1 (Нарушение законодательства о правилах управления кладбищами).

Согласно статье, за невнесение или несвоевременное внесение информации о захоронении в Единый реестр захоронений должностные лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 300 манатов.

За нарушение требований охраны кладбищ, а также санитарно-гигиенических норм во время осуществления захоронений физические лица будут штрафоваться на сумму от 20 до 50 манатов, должностные – 500 до 1000 манатов.

За нарушение требований, касающихся резервации мест под могилы, осуществление захоронений на территориях, где они не разрешены, применяется штраф в размере от 500 до 1000 манатов.

Проект изменений был принят путем голосования.

А.А.

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