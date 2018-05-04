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Милли Меджлис принял отчет национального координатора по борьбе с торговлей людьми

Сегодня в 14:11 ~ 1 минута на чтение 144
Милли Меджлис принял отчет национального координатора по борьбе с торговлей людьми

В Милли Меджлисе был принят отчет национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2017 год.

Как сообщает 1news.az, на пленарном заседании отчет представил национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант Вилаят Эйвазов.

В ходе выступления В.Эйвазов указал, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, в прошлом году Главным управлением по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел были выявлены 142 факта, связанные с торговлей людьми.

Отчет национального координатора был принят путем голосования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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