Милли Меджлис принял отчет национального координатора по борьбе с торговлей людьми

В Милли Меджлисе был принят отчет национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2017 год.

Как сообщает 1news.az, на пленарном заседании отчет представил национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант Вилаят Эйвазов.

В ходе выступления В.Эйвазов указал, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, в прошлом году Главным управлением по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел были выявлены 142 факта, связанные с торговлей людьми.

Отчет национального координатора был принят путем голосования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.