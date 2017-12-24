«Милан» может уволить Гаттузо и вернуть Монтеллу

«Милан» рассматривает вариант с возвращением Винченцо Монтеллы на пост главного тренера команды.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», Монтелла был уволен в конце ноября. Вместо Винченцо «Милан» возглавил Дженнаро Гаттузо, но под его руководством россонери набрали лишь четыре очка в четырех матчах серии А.

Сообщается, что если «Милан» потерпит неудачу в ближайшем матче 1/4 финала Кубка Италии с «Интером» (27 декабря), то Гаттузо может быть уволен, а Монтелла вернется на прежний пост, так как технически все еще связан контрактом с россонери и получает от клуба зарплату.

Мурад Ахундов