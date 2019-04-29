1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Микроавтобус «Аланьяспора» попал в ДТП, погиб футболист сборной Чехии – ФОТО

Сегодня в 11:30 ~ 1 минута на чтение 144
Микроавтобус «Аланьяспора» попал в ДТП, погиб футболист сборной Чехии – ФОТО

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки футбольного клуба «Аланьяспор».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный Twitter-акккаунт турецкого клуба, микроавтобус, в котором находились семь футболистов «Аланьяспора» в ночь с воскресенья на понедельник возвращался из Кайсери.

«Аланьяспор» вчера в матче 30-го тура турецкой Суперлиги в гостях сыграл вничью с  «Кайсериспором» (1:1).

По данным Daily Sabah, автобус съехал с дороги недалеко от города Аланья. Президент «Аланьяспора» Хасан Чавушоглу со ссылкой на информацию от полиции сообщил, что оба водителя, находившиеся в автобусе, заснули.

Шурал после аварии был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на все усилия врачей.

Помимо Шурала в автобусе также находились еще шесть легионеров клуба – Папис Сисе, Колкер, Велинтон, Байано, Саки и Джалма Кампуш. 

Чешский форвард перешел в «Аланьяспор» лишь в январе 2019 года из пражской «Спарты». Шуралу было 28 лет. За сборную Чехии он провел 20 матчей, в которых забил одни гол.

У Шурала было две дочки. Вторая из них появилась на свет 7 февраля. 

Теймур Максутов

 

Telegram WhatsApp

144

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net