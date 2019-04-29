Микроавтобус «Аланьяспора» попал в ДТП, погиб футболист сборной Чехии – ФОТО

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки футбольного клуба «Аланьяспор».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный Twitter-акккаунт турецкого клуба, микроавтобус, в котором находились семь футболистов «Аланьяспора» в ночь с воскресенья на понедельник возвращался из Кайсери.

«Аланьяспор» вчера в матче 30-го тура турецкой Суперлиги в гостях сыграл вничью с «Кайсериспором» (1:1).

По данным Daily Sabah, автобус съехал с дороги недалеко от города Аланья. Президент «Аланьяспора» Хасан Чавушоглу со ссылкой на информацию от полиции сообщил, что оба водителя, находившиеся в автобусе, заснули.

Шурал после аварии был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на все усилия врачей.

Помимо Шурала в автобусе также находились еще шесть легионеров клуба – Папис Сисе, Колкер, Велинтон, Байано, Саки и Джалма Кампуш.

Чешский форвард перешел в «Аланьяспор» лишь в январе 2019 года из пражской «Спарты». Шуралу было 28 лет. За сборную Чехии он провел 20 матчей, в которых забил одни гол.

У Шурала было две дочки. Вторая из них появилась на свет 7 февраля.

Теймур Максутов