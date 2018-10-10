Микаилу Джаббарову присвоено специальное звание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Джаббарову Микаилу Чингиз оглу специального звания государственного советника налоговой службы 3-го класса.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить министру налогов Азербайджанской Республики Микаилу Чингиз оглу Джаббарову специальное звание государственного советника налоговой службы 3-го класса».
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