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Микаилу Джаббарову присвоено специальное звание

Сегодня в 20:32 меньше минуты на чтение 340
Микаилу Джаббарову присвоено специальное звание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Джаббарову Микаилу Чингиз оглу специального звания государственного советника налоговой службы 3-го класса.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить министру налогов Азербайджанской Республики Микаилу Чингиз оглу Джаббарову специальное звание государственного советника налоговой службы 3-го класса».

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