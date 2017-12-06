Микаил Джаббаров на посту министра образования. Борьба с коррупцией, реформы, создание групп SABAH - ОПРОС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении Микаила Джаббарова министром налогов страны.

Мы решили выяснить, как общественность Азербайджана оценила деятельность Микаила Джаббарова на посту министра образования.

Главный редактор информационного агентства 1news.az Рахман Гаджиев: «В первую очередь хотел бы отметить, что как гражданин Азербайджанской Республики и родитель высоко оцениваю и поддерживал проведенные в системе образования реформы после назначения на эту должность Микаила Джаббарова.

Несмотря на короткий промежуток времени, мы увидели практические результаты этих реформ. Это в первую очередь нашло свое отражение в материально-технической базе. Учебные заведения реконструируются и восстанавливаются. Школы модульного типа строятся и в отдаленных селах.

Самое главное это то, что внимание к материально-технической базе находится на самом высоком уровне, что означает решение многих проблем. Потому что если изначально не будет места для учебы, то сколько бы реформы ни проводились, не будет практического результата.

Кроме того, реформы, проводимые в соответствии с политикой Президента в период его пребывания на посту министра, несомненно, помимо материально-технической базы отражены и в других сферах. Наглядным примером является диагностика учителей, повышение их зарплаты.

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По моему мнению, назначение директоров также имеет очень важное значение, потому что изменилась сама процедура. Сейчас прием заявок в первый класс проводится онлайн, что сыграло важную роль в искоренении взяточничества.

Реформы были проведены и в вузах. Например, проект SABAH Министерства образования вызывает гордость.

Если сначала проект SABAH охватывал 7 государственных высших учебных заведений и 34 специальности, то сейчас уже 11 государственных вузов и 46 специальностей.

За последние годы было создано несколько университетов. Среди них хотел бы отметить Азербайджано-французский университет (UFAZ).

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Создание этого университета привело к восстановлению бренда Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (AZI).

Также надо принять во внимание куррикулум. Этот факт связан с адаптацией нашего учебного процесса к мировым стандартам, к требованиям современности. Это очень важно, и работа над этим вопросом продолжается.

Одним из наиболее важных моментов, на мой взгляд, является то, что Министерство образования превратилось в период М.Джаббарова из закрытой структуры в образцовое открытое государственное учреждение. За этот период были установлены очень хорошие отношения со средствами массовой информации и общественностью.

Микаил Джаббаров привлекал молодые кадры как в школы и университеты, так и в министерство, что является похвальным. Это повлияло на процесс смены поколений. Мы знаем, что число молодых людей в науке и образовании не очень велико. Очень важно, чтобы эти молодые ребята видели себя учеными и профессиональными педагогами. Все это результат проведенных министром образования за последние годы реформ».

Депутат Фазиль Мустафа: «За последние годы в реформах системы образования наблюдался ряд новшеств. В особенности хочу отметить, что отбор директоров на конкурсной основе можно оценить как довольно-таки положительную тенденцию. Просветительскую функцию «Təhsil TV», открытие в вузах групп «Sabah», а также разработку очень серьезных новшеств в образовательной методике можно оценить как положительные явления в сфере образования. Я надеюсь, в ближайшее время положительные результаты этих реформ дадут о себе знать».

Писатель Чингиз Абдуллаев: «Лично я присутствовал на всех мероприятиях Министерства образования. Я информирован о том, какая большая работа была проделана, что было сделано, какая работа была проведена с учеными. Был свидетелем отчетных мероприятий и видел, какие поднимались проблемы. Верю, что все это окажет влияние на развитие сферы образования».

Корреспондент информационного агентства 1news.az Эльшан Рустамов: «Оценка эффективности деятельности любого чиновника измеряется качественными показателями в той сфере, которую он представляет. Микаил Джаббаров – опытный менеджер, управленец, который при помощи и поддержке специалистов в области образования вывел ее на новый уровень.

Результаты работы Микаила Джаббарова говорят сами за себя. До него в министерство невозможно было попасть на прием. Сегодня же любой желающий может в рабочее время подойти в приемную министерства или позвонить на «горячую линию» (146) и задать интересующие его вопросы.

Одним из приоритетов его деятельности была борьба с коррупцией, что доказывает закрытие Азербайджанского института учителей, который бил рекорды по выдаче фальшивых дипломов, увольнение директоров за взятки, учителей, которые осмеливались поднять руку на детей и т.д. Хочу особо отметить, что Минобразования – одно из немногих министерств, полностью открытое к диалогу с общественностью. Это те люди, которые открыто признают свои ошибки, готовы к изменениям, активно сотрудничают со СМИ, не боясь критики и порицаний в свой адрес».

Депутат Захид Орудж: «Деятельность Микаила Джаббарова на посту министра образования в течение более 4 лет в очень важной, стратегической области велика, важна и неоспорима. Это проявилось в гибкости и прозрачности управления, в то же время на фоне хороших связей с госструктурами, проводимого в обществе курса».

Эксперт в области образования Этибар Алиев: «В истории образования в Азербайджане имя уже бывшего министра Микаила Джаббарова будет упоминаться исключительно в положительном смысле. Проводимые им реформы полностью видоизменили «облик образования» нашей страны. Если и в дальнейшем будет продолжена положительная тенденция, заложенная Микаилом Джаббаровым, то в сфере образования будут достигнуты еще большие успехи».

Профессор Шахлар Аскеров: «Я хотел бы описать изменения, произошедшие в сфере образования четырьмя словами: надежда, вера, прогресс и ценность. Микаил Джаббаров смог прекрасно объединить все эти 4 качества в общей системе образования. Он вывел образование на качественно новый уровень: «Я высоко оцениваю работу, проделанную по повышению заработной платы. Все мы стали свидетелями того, как после диагностического оценивания учителей повысилась их зарплата. Этот процесс продолжается не только в Баку, но и в регионах Азербайджана. Наряду с этим, в качестве положительного примера можно привести прием документов в электронном порядке».

Депутат Айдын Мирзазаде: «Введение за последние 4 года в деятельность министерства новшеств можно расценить как утверждение современной философии образования: «Оказание молодежи большого доверия, ряд работ, направленных на повышение статуса учителей в обществе, новые школы, новая обстановка, новое мышление, повышение качества образования – все перечисленное можно охарактеризовать как положительные шаги минувшего времени. С уверенностью можно сказать, что сегодняшнее азербайджанское образование достигло того уровня, который отвечает всем мировым стандартам».

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