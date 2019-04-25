Михаил Забелин: Позиция Азербайджана остается твердой и последовательной – переговоры в их нынешнем формате должны продолжаться

В интернет-издании «Регнум» опубликована статья депутата Милли Меджлиса, председателя Русской общины Азербайджана, члена Правления Международного Совета российских соотечественников Михаила Забелина под заголовком «Позиция Азербайджана остается твердой и последовательной – переговоры в их нынешнем формате должны продолжаться».

Данная статья является ответом на опубликованную ранее этим же изданием статью бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ Владимира Казимирова.

1news.az представляет вниманию читателей статью депутата парламента Азербайджана.

«История мировой дипломатии знает немало примеров, когда вышедшие в отставку послы оказываются вновь востребованы своим опытом и знаниями в угоду мировой общественности. Лавры великих не дают покоя и В.Н.Казимирову, который накануне вновь решил напомнить о себе и явил очередной плод поистине изощренных в своем лукавстве измышлений.

Позиция посла Казимирова по урегулированию карабахского вопроса и прежде не отличалась объективностью или приверженностью исторической правде. Его статья под названием «Должен ли Карабах участвовать в переговорах?», опубликованная 22 апреля сего года в интернет-издании «Регнум», является лишь парафразом других его уже многократно повторенных высказываний на эту тему. Соответственно, можно было бы оставить ее и без внимания, однако текущая актуальность вопроса, когда переговоры Азербайджана и Армении по урегулированию давнего конфликта получили новый импульс, требует подробного ответа.

Тон статьи Казимирова задается в первых же предложениях, где он обвиняет Азербайджан в «забывчивости» базовых принципов ОБСЕ, в частности, права наций на самоопределение, неприменения силы и мирного разрешения конфликтов. С первых же слов В.Н.Казимиров начинает применять нехитрый прием под названием «избирательный подход», вырывая общепринятые нормы из контекста в надежде обмануть неискушенного читателя. Для демонстрации этого достаточно лишь полностью процитировать соответствующие положения Заключительного Хельсинкского Акта СБСЕ: «Неприменение силы или угрозы силой: Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их международных отношениях от применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией…» «Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой: Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств». Совершенно очевидно, что карьерный дипломат Казимиров прекрасно осведомлен об этих положениях и сознательно занимается подменой понятий.

Не меньшее лукавство Казимирова и там, где он говорит о «требованиях Баку освободить занятые районы АР». В действительности речь идет не только и не столько об абсолютно законных требованиях Азербайджана, сколько о требованиях всего мирового сообщества, зафиксированных в известных резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

В.Казимиров уже не один десяток лет пытается продвигать признание армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана одной из сторон конфликта между Арменией и Азербайджаном. Опять же каждый вправе на свою позицию, если она аргументирована и соответствует духу и букве международного права. Довод в пользу сохранения установленного формата переговорного процесса состоит в том, что этот формат является международно признанным механизмом и единогласно принятым решением ОБСЕ.

Заключение хельсинкской встречи СМИД СБСЕ от 24 марта 1992 года, заложившее основу текущего формата переговоров, гласит: «Министры, кроме того, согласились, что участниками этой Конференции, которая состоится в Минске, будет Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Чешская и Словацкая Федеративная Республика и Швеция. Избранные и другие представители Нагорного Карабаха будут приглашены на Конференцию ее Председателем в качестве заинтересованных сторон после консультаций с участвующими в Конференции государствами». Именно представители Нагорного Карабаха, то есть представители ВСЕХ жителей Нагорного Карабаха, и азербайджанская и армянская общины, будут приглашены на Конференцию в качестве заинтересованных сторон.

Ссылка Казимирова на то, что когда-то Баку «величал НК противоборствующей стороной» является не чем иным, как обычной выдумкой.

Далее, Казимиров задается вопросом «из-за чего конфликт», и сам же отвечает — «из-за статуса НК». Разумеется, такое заявление не имеет ничего общего с истиной. Конфликт — это результат неспровоцированной агрессии Армении против Азербайджана с целью захвата территорий. Свидетельство тому, в первую очередь, то, что 1/5 часть территории Азербайджана находится под армянской оккупацией.

К сожалению, судьба десятков тысяч лишенных своих домов и прав азербайджанских беженцев из Карабаха совершенно не тревожит совесть Казимирова, когда он объявляет формулу Бейкера 2+2 «устаревшей». Затем он утверждает, что в резюме Действующего председателя Руководящего совета СБСЕ в Праге 31 марта 1995 г. подтверждаются «ранее принятые ОБСЕ решения о статусе сторон, т.е. об участии двух вовлеченных государств, а также третьей стороны в конфликте (Нагорного Карабаха) во всем процессе переговоров, включая Минскую конференцию». В данном случае мы уже имеем дело с подменой фактов. В английском оригинале указанного резюме нет слов «третьей стороны», а есть слова «другие стороны». Ровно, как и было решено во время Хельсинкской встречи СМИД СБСЕ 24 марта 1992 года — признать обе общины Нагорного Карабаха заинтересованными сторонами.

В порыве своего негодования господин Казимиров вопрошает: «Вспомним, кто начал военные действия — АР». Тут уже налицо откровенный пробел в памяти дипломата, который подзабыл террористические вылазки армянских националистов в конце 1980-х гг. против войсковых частей СССР, расквартированных в Армении и Азербайджане, с целью захвата оружия и его дальнейшего использования в НКАО. Можно было бы порекомендовать господину Казимирову ознакомиться на досуге со сводками тех лет военной комендатуры НКАО, возглавляемой генерал-майором внутренних войск СССР В.Сафоновым, а также причинами проведения внутренними войсками СССР операции «Кольцо» в апреле 1991 года.

К концу 1991 года практически все административные районы НКАО, за исключением города Шуши, оккупированного в мае 1992 года, находились под военным контролем армянской стороны, которая изгнала из мест своего постоянного проживания все азербайджанское население области. С мая 1992 года началась планомерная оккупация территорий, примыкающих к Нагорному Карабаху семи административных районов Азербайджана. Абсолютно нелепым в этой связи выглядит утверждение, что «даже теряя свои районы, она (АР) долго уповала на силу (если б уважила резолюции СБ ООН 1993 г., армянам не занять бы столько земель …)». Как известно, резолюции СБ ООН 822, 853, 874 и 884 по освобождению оккупированных территорий Азербайджана были приняты с апреля по ноябрь 1993 года, именно в тот период, когда Армения один за другим оккупировала шесть административных районов Азербайджана, по совокупной площади соразмерных территории самой Армении. Так не Армения ли должна была проявить уважение к резолюциям СБ ООН, осудившего применение силы против Азербайджана и оккупацию его территорий и требующего немедленного и безоговорочного освобождения всех оккупированных азербайджанских территорий? Не имеющие срока давности для исполнения вышеуказанные резолюции СБ ООН наряду с признанием суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ Азербайджана, подтверждают принадлежность Нагорного Карабаха к Азербайджанской Республике.

Что касается соглашения о прекращении огня, то и здесь, видимо, господин Казимиров запамятовал. Соглашение было первым подписано армянской стороной, а затем при наличии подписей на нем председателя парламента Азербайджана, а также главы азербайджанской общины Нагорного Карабаха вступило в силу 12 мая 1994 года.

Апогеем ухищрений господина Казимирова стало претворение в жизнь «факсимильной дипломатии», в ходе которой он по факсу посылал текст соглашения в Баку и после получения подписи оттуда отправлял его для подписания армянской стороне. Таким образом, в конечном счете, имея три подписи на одной бумаге, он преподносил это в качестве текста трехстороннего соглашения. К одной из таких бумаг относится и соглашение от июля 1994 г. В силу приверженности азербайджанской стороны к международно-правовым документам и соглашениям, в частности, решению СМИД СБСЕ от 24 марта 1992 года, Азербайджан не подписывал наряду с участием представителей сепаратистского режима оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана ни одного «трехстороннего соглашения».

Позиция официального Баку предельна ясна — ввиду оккупации международно признанных территорий Азербайджана Республикой Армения с ней и должно быть подписано соглашение об освобождении оккупированных территорий и обеспечении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В отношении же привлечения представителей Нагорного Карабаха к процессу мирного разрешения конфликта Азербайджан готов обеспечить участие обеих общин региона — азербайджанской и армянской - на этапе рассмотрения вопросов будущего обустройства данного региона в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Удивляет следующий вопрос посла Казимирова, проработавшего свыше 40 лет на дипломатической службе: «Кто же определяет статус сторон конфликта и формат переговоров?» Неужели досель не известно, что в межгосударственных (международных) конфликтах статус сторон конфликта и формат переговоров определяются международно-правовыми рамками, в том числе решениями международных организаций, к числу которых и относится заключение СМИД СБСЕ от 24 марта 1992 года.

Еще больше настораживает неуместный сарказм посла Казимирова по поводу вывода армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана: «Как согласовать вывод армянских войск из районов АР? На основе резолюций СБ ООН? А НК и не член ООН».

Бывшему сопредседателю Минской группы ОБСЕ В.Казимирову как никому другому должно быть хорошо известно об «Обновленном графике неотложных мер по осуществлению резолюций 822 и 853 Совета Безопасности ООН», подготовленному Минской группой ОБСЕ, на который ссылаются в резолюциях СБ ООН 874 и 884, собственно, по которому и подразумевается вывод армянских сил с оккупированных территорий Азербайджана.

К счастью, взвешенный подход нынешних сопредседателей Минской группы ОБСЕ являет собой яркий контраст с ангажированностью всех мастей, пытающихся сорвать любые наметившиеся продвижения в разрешении конфликта. Хочется верить, что откровенные провокации не окажут пагубного влияния на ответственных политиков и дипломатов, в руках которых будущий мир между народами. Позиция же Азербайджана остается твердой и последовательной — переговоры в их нынешнем формате должны продолжаться».

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