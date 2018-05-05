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MIDA и IDEA провели акцию, посвященную 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня в 16:20 ~ 1 минута на чтение 237
MIDA и IDEA провели акцию, посвященную 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева - ФОТО

Государственное агентство жилищного строительства при Президенте Азербайджанской Республики (MIDA) и Общественное объединение IDEA на территории Ясамальского жилого комплекса провели акцию по посадке деревьев, посвященную  95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках акции были посажены более сотни деревьев и кустарников, в том числе эльдарская сосна, олива, платан и различные декоративные кустарники, а также убран мусор на территории озеленительной зоны жилищного комплекса.

Защита и оздоровление окружающей среды являлись составной частью многосторонней политической деятельности  общенационального лидера Гейдара Алиева, и сегодня охрана природы - одим из приоритетов стратегии развития Азербайджана.

Цель проведенной акции – привлечь внимание к охране зеленых насаждений, способствовать расширению работы по озеленению территорий и объединению молодежи в целях решения экологических проблем.

Проекты Общественного объединения IDEA, созданного по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, играют важную роль не только в сфере охраны окружающей среды, но и в просвещении общественности в экологических вопросах.

Проекты MIDA по строительству жилых комплексов с целью улучшения жилищного обеспечения населения учитывают фактор обеспечения здоровой окружающей среды.

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