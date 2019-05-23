МИД России: Сопредседатели МГ ОБСЕ передадут сторонам карабахского конфликта предложения по пленным

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ передадут сторонам нагорно-карабахского конфликта предложения по вопросу пленных во время своего визита в регион в конце мая.

Об этом сообщили Trend в четверг в МИД России, отвечая на вопрос относительно заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова «об обмене пленными всех на всех как о способе установления атмосферы доверия в зонах конфликтов» и его проекции на нагорно-карабахское урегулирование.

В МИД РФ напомнили, что «в октябре 2010 года в Астрахани на трехсторонней встрече президентов России, Азербайджана и Армении речь шла об укреплении мер доверия в военной области».

«С этой целью была достигнута договоренность об обмене военнопленными при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста. Баку и Ереван условились руководствоваться этим подходом в будущем, исходя из исключительно гуманитарного характера подобных вопросов. Полагаем, что эта договоренность сохраняет свою актуальность. Консультации по вопросу обмена пленными продолжаются», - сказали в министерстве.

В МИД России отметили, что пока для того, чтобы улучшить условия пребывания лиц, находящихся в заключении на территории сторон, на недавней министерской встрече в Москве министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили готовность на взаимной основе принять меры по допуску к ним родственников.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подготовили соответствующие предложения на этот счет, которые они намерены передать сторонам во время визита в регион в конце мая текущего года», - сказали в ведомстве.

Отметим, что конфликт между двумя южнокавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

А.А., Э.Т.