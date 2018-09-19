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МИД России отреагировал на решение Армении объявить Азербайджану условную войну

Сегодня в 14:34 ~ 1 минута на чтение 375
МИД России отреагировал на решение Армении объявить Азербайджану условную войну

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть осуществлено без применения силы, заявили в среду Trend в Министерстве иностранных дел России, отвечая на вопрос о влиянии решения парламента Армении об объявлении Азербайджану условной войны в рамках командно-штабных учений «Шант-2018» на процесс решения конфликта.

«Мы неоднократно подчеркивали, что нагорно-карабахское урегулирование должно быть осуществлено без применения силы, исключительно мирным путем. В этой связи полагаем наиболее актуальной задачей фокусировку сторон на активизации переговорного процесса, о которой была достигнута договоренность на саммите по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Женеве в октябре 2017 года», - сказали в МИД России.

Напомним, что ранее национальное собрание (парламент) Армении в рамках командно-штабных учений «Шант-2018» приняло решение об объявлении Азербайджану условной войны. Соответствующая информация была размещена на сайте национального собрания.

Конфликт между двумя южнокавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли соглашения о введении режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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