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МИД России о том, как не травмировать позитивные тенденции вокруг карабахского урегулирования

Сегодня в 14:27 ~ 1 минута на чтение 509
МИД России о том, как не травмировать позитивные тенденции вокруг карабахского урегулирования

Россия приветствует позитивные тенденции, наметившиеся вокруг процесса урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы приветствуем все те позитивные тенденции, которые наметились. Важно теперь их развивать и не травмировать неосторожной риторикой», - сказала Захарова. 

«Со своей стороны будем оказывать этим позитивным тенденциям  все возможное содействие», - подчеркнула она.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. Вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана требуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

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