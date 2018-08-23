МИД России о том, как не травмировать позитивные тенденции вокруг карабахского урегулирования

Россия приветствует позитивные тенденции, наметившиеся вокруг процесса урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.
Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы приветствуем все те позитивные тенденции, которые наметились. Важно теперь их развивать и не травмировать неосторожной риторикой», - сказала Захарова.
«Со своей стороны будем оказывать этим позитивным тенденциям все возможное содействие», - подчеркнула она.
Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.
20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. Вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана требуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.
1news.az