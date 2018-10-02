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МИД России о беседе Президента Азербайджана и премьера Армении в Душанбе

Сегодня в 15:25 ~ 2 минуты на чтение 270
МИД России о беседе Президента Азербайджана и премьера Армении в Душанбе

Состоявшийся в Душанбе разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет способствовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказали Trend во вторник в МИД России.

«Россия приветствует любые договоренности, направленные на достижение нагорно-карабахского урегулирования. Рассчитываем, что состоявшийся в Душанбе разговор будет способствовать реализации этой задачи», - сказали в министерстве.

Как отметили в МИД России, со своей стороны как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ Россия готова оказать Азербайджану и Армении необходимое посредническое содействие.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщила пресс-служба Президента Азербайджана, стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном. Стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня.

Основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта остается Минская группа ОБСЕ. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт до сих пор остается неразрешенным.

Вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана требуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

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