МИД России - об ожиданиях от председательства Азербайджана в ОЧЭС

В качестве одной из первостепенных задач на период председательства Азербайджана в Организации Черноморского экономического сотрудничества Россия видит сохранение в работе организации позитивной, свободной от политизации повестки дня.

Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос «Москва-Баку» о том, какие актуальные задачи для себя видит Россия в ОЧЭС в период председательства в организации Азербайджана.

«Календарь мероприятий азербайджанского председательства, насколько нам известно, сейчас формируется. Надеемся, что он будет ориентирован на укрепление предметного отраслевого взаимодействия между странами-участницами организации. Мы рассчитываем, что будут предусмотрены встречи министерского уровня, мероприятия отраслевых органов, в том числе в области энергетики, транспорта, культуры, сотрудничества в чрезвычайных ситуациях, борьбы с оргпреступностью, торговли, экономического развития, туризма, малых и средних предприятий.

Приветствовали бы также шаги, нацеленные на расширение проектно-ориентированного измерения деятельности этой организации, дальнейшее наращивание проектного потенциала. Ожидаем, что развитию взаимной торговли между странами организации и осуществлению региональных проектов сотрудничества будет способствовать созданный по нашей инициативе и за счет российского добровольного взноса механизм развития проектного сотрудничества Black Sea project promotion facility.

C учетом уже выдаваемых грантов данный механизм привлекает внимание все большего количества стран-участниц организации и постепенно становится одним из ключевых инструментов решения задач, стоящих перед ОЧЭС, в том числе по повышению практической отдачи от сотрудничества в рамках организации», - сказала она.

Напомним, что с 1 июля председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества перешло к Азербайджану, которое продлится до декабря.

А.А.