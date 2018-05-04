МИД РФ: переговоры по Карабаху требуют стабилизации в Армении

В Москве считают, что для возобновления переговоров по Нагорному Карабаху необходимо дождаться стабилизации политической ситуации в Армении.

Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Армения сейчас переживает непростые политические времена. Я думаю, что нужно дождаться, когда ситуация в политической сфере все-таки стабилизируется окончательно, когда народ, политические силы, политические движения – мы очень надеемся – в правовом конституционном поле определятся с составом руководящих органов», - сказала Захарова.

«После этого, мне кажется, что будут все возможности для проведения, в том числе и внешнеполитического курса одной из проблем, которой является и нагорно-карабахское урегулирование», - добавила она.

1news.az