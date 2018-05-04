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МИД прокомментировал сообщения о якобы прохождении информации по ядерной программе Ирана через Азербайджан

Сегодня в 17:37 меньше минуты на чтение 235
МИД прокомментировал сообщения о якобы прохождении информации по ядерной программе Ирана через Азербайджан

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев выразил отношение к распространенному в некоторых иностранных СМИ сообщению о том, что якобы информация по ядерной программе Ирана проходит через территорию Азербайджана.

Отвечая на вопрос Азертадж в связи с этим, Хикмет Гаджиев сказал:

«Эта распространенная информация очень серьезно расследована соответствующими государственными структурами Азербайджана.

С полной уверенностью заявляем, что данная информация абсолютно не соответствует действительности, это полностью фальшивая (фейковая) новость».

Ф.Багирова

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