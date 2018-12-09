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МИД Китая вызвал американского посла

9 Декабря, 2018 в 22:41 ~ 1 минута на чтение 953
МИД Китая вызвал американского посла
МИД КНР вызвал американского посла в Пекине, чтобы выразить протест в связи с задержанием финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

Об этом говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

«Такие действия американской стороны серьёзно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, МИД Китая потребовал от США немедленно аннулировать запрос на арест Ваньчжоу.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Канады задержали Мэн Ваньчжоу, экстрадицию которой запрашивают США.

Отмечалось, что в США её подозревают в нарушении американских торговых санкций, введённых в отношении Ирана.

ТАСС

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