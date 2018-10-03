МИД Казахстана: страны ОДКБ продолжают консультации по замене генсека

Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности продолжают интенсивные консультации по вопросу замены генсека организации Юрия Хачатурова, решение должно быть приемлемым для всех, сказал РИА Новости глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Ранее армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации.

"Консультации по этому вопросу продолжаются, интенсивные консультации, как в столицах государств-членов ОДКБ, так и в штаб-квартире на уровне постоянного совета ОДКБ. Уверены, что решение будет найдено взаимоприемлемое для всех сторон в соответствии с уставом нашей организации", — сказал Абдрахманов РИА Новости.

Он отметил, что "кропотливая и интенсивная работа в этом направлении предусматривает избежания каких-либо последствий для нормального функционирования, как секретариата ОДКБ, так и в целом организации".

"Уверен, что никаких негативных последствий данная ситуация для полномасштабной деятельности ОДКБ не принесет. Идет процесс консультаций, переговоров, что характерно для любой организации во время пересменки руководства секретариата", — заключил глава МИД.

РИА Новости