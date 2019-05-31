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МИД: Игры, проводимые на оккупированных территориях Азербайджана, являются пародией на футбол

Сегодня в 01:23 ~ 1 минута на чтение 137
МИД: Игры, проводимые на оккупированных территориях Азербайджана, являются пародией на футбол

«Игры, проводимые на оккупированных территориях Азербайджана, не признаваемые ни одной из официальных футбольных ассоциаций и объединяющие в своих рядах нелегитимные организации, являются ничем иным, как пародией на футбол».

Как передает Report, об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос касательно проведения 1 июня в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана футбольного матча «Конфедерации независимых футбольных ассоциаций» (ConIFA).

«Я не хочу придавать значение этому вопросу и много говорить об этом, служа тем самым его поощрению. Как вы знаете, азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона нашей страны выразила протест по этому поводу. Название Лапландии-одного из участников этих игр, напоминает мне сказки о «снежной стране». На самом деле армянская психология основана на сказках и легендах, и они в это верят»,- заявила Л.Абдуллаева.

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