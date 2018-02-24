МИД и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура распространили совместное заявление в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В заявлении, поступившем в 1news.az из Генеральной прокуратуры, говорится, что Республика Армения несет ответственность за открытую поддержку c конца 1980-х годов агрессивного сепаратизма и терроризма на государственном уровне в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, начавшуюся войну против Азербайджана и оккупацию 20 процентов наших территорий, осуществление на захваченных землях и территории самой Армении этнической чистки против более миллиона коренных азербайджанцев и учинение многочисленных военных преступлений, преступлений против человечности и актов геноцида.

Оккупация города Ходжалы в ходе войны была особенно трагичной. До конфликта в этом городе, расположенном в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, проживали 7000 тысяч человек. С октября 1991 года город был полностью окружен вооруженными силами Армении. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вслед за массированным артиллерийским обстрелом вооруженные силы Армении при помощи 366-го мотострелкового полка Союза Советских Социалистических Республик совершили оккупацию Ходжалы. Оккупанты разгромили Ходжалы и с особой жестокостью расправились над его мирными жителями.

В результате Ходжалинского геноцида население города численностью 5379 человек подверглось депортации, 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин были зверски убиты, 8 семей полностью уничтожено, 487 человек получили телесные повреждения различной степени, 1275 человек взяты в плен и заложники. Судьба 150 человек из числа заложников, в том числе 68 женщин и 26 детей до сих пор не известна. В связи с оккупацией вооружёнными формированиями Армении города Ходжалы Азербайджанскому государству и его гражданам нанесен ущерб в размере более 170 миллионов долларов США.

Причины войны, которую начала Армения против Азербайджанской Республики, и общая оценка ее последствий и все имеющиеся факты трагических событий в Ходжалы решительно доказывают, что совершенные в этом городе Азербайджана преступления были нерядовыми и неслучайными, напротив, они являлись составной частью широко распространённой системной политики насилия Армении, основную суть которой составляли грязные идеи расового превосходства, этнической дискриминации и ненависти. Целенаправленная расправа над гражданскими лицами в Ходжалы было нацелено на их массовое истребление просто потому, что они были азербайджанцами.

В заявлении говорится, что война, совершенная Арменией на фоне продолжающейся агрессии против Азербайджанской Республики, преступления против человечности и Ходжалинский геноцид являются серьезным нарушением прав человека и международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции 1949 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В ходе следствия, проведенного Военной прокуратурой Азербайджанской Республики, было полностью доказано участие в Ходжалинском геноциде ряда военнослужащих и других лиц, и вынесены соответствующие решения о привлечении их в качестве обвиняемых лиц по статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, предусматривающим ответственность за геноцид, пытки, депортацию населения, нарушение международных гуманитарных правовых норм во время вооруженного конфликта, и другие преступления.

В результате расследования, проведенного по эпизоду Xoджалинского геноцида выполнены до 7000 следственных действий, в том числе выслушаны 4241 человек, из них 1693 – как свидетели и 2548 – как пострадавшие лица, проведены свыше 800 различных экспертиз, выполнены другие следственные мероприятия.

В постановлении от 22 апреля 2010 года в отношении преступления, совершенного в Ходжалы, Европейский суд по правам человека, расценив поведение лиц, участвовавших в атаке, как действия, приравненные к военным преступлениям или преступлениям против человечности, пришел к важному результату. Национальные законодательные органы свыше 15 государств, в том числе Организация исламского сотрудничества, в самой категоричной форме осудили резню мирного населения в Ходжалы и приняли многочисленные резолюции и постановления по признанию Ходжалинской трагедии как акта геноцида и преступления против человечности.

Полностью игнорируя позицию международной общественности, требования резолюций Совета Безопасности ООН по немедленному, безоговорочному и полному выводу оккупационных войск с территорий Азербайджана, и грубо нарушая международное право, Армения, усиливая военное присутствие на захваченных территориях, изменяя демографический, культурный и физический характер этих территорий, препятствуя возвращению в родные края сотен тысяч азербайджанцев, периодически нападая на гражданских лиц, плотно проживающих вдоль границы между Арменией и Азербайджаном и линии соприкосновения, продолжает стремиться к дальнейшему укреплению существующего статус-кво, основанного на оккупации. При поддержке иностранных политиков-взяточников и лоббистских групп. Армения проводит кампании, основанные на фальшивой информации и активной дезинформации по поощрению незаконного и непризнанного сепаратистского режима, созданного им на оккупированных землях Азербайджана в результате агрессии, оккупации и кровавой этнической чистки.

В заявлении отмечается, что наряду с ответственностью Республики Армения за действия, противоречащие международному праву, соответствующие действия, совершенные в контексте вооруженного конфликта, включая город Ходжалы, на основании правил и договорных норм международного уголовного права, считаются международными уголовными деяниями и поэтому лица, участвовавшие в совершении этих действий, их сообщники и пособники несут ответственность в частном порядке.

Известно, что нынешнее и прежнее руководство Армении, другие многочисленные высокопоставленные политические и военные официальные лица вместе с руководителями сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, лично участвовали в захвате азербайджанских земель и насилии в отношении азербайджанских гражданских лиц и военных, включая Ходжалы. Открыто признав свою вину, тогдашний министр обороны и нынешний президент Армении Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу сказал: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне были не способны поднять руку на гражданское население. Мы смогли сломать этот стереотип» (Томас де Ваал, Карабах: Армения и Азербайджан на путях мира и войны (Нью-Йорк и Лондон, издательство Нью-Йоркского университета, 2003), стр.172).

Неоспоримый факт, что сегодня никакой официальный или политический статус не может дать иммунитет ни одному лицу, замешанному в самых чудовищных международных преступлениях, в том числе военных преступлениях, преступлениях против человечности, геноцидах и этнических чистках.

Азербайджанская Республика уверена в том, что последовательные меры, принимаемые на национальном уровне, а также в рамках существующего международного права, положат конец безнаказанности и послужат тому, что лица, ответственные за тяжкие преступления, совершенные на фоне агрессии Армении против Азербайджана, предстанут перед правосудием.