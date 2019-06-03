МИД Грузии: Футбольное мероприятие, проводимое в непризнанном Нагорном Карабахе, не может быть основанием легитимности оккупационных режимов

МИД Грузии выступил с комментарием относительно мероприятия, проводимого CONİFA на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, в заявлении Министерства иностранных дел Грузии говорится:

«В непризнанном Нагорном Карабахе проводится так называемый чемпионат Европы по футболу, в котором участвуют футбольные команды из регионов Абхазии и Цхинвали. Инициатором и организатором этого мероприятия является CONİFA, Конфедерация футбольных ассоциаций непризнанных регионов. FİFA и UEFA не признают CONİFA и подобные организации, которые в основном представлены футбольными командами из непризнанных регионов. Соответственно, участие в так называемом чемпионате футбольных команд Абхазии и Цхинвали не означает и не может быть основанием получения в какой-либо форме легитимности оккупационных режимов.

Позиция и поддержка международного сообщества в направлении политики непризнания, проводимой Грузией, неизменна, что выражается в ряде международных документов и заявлений. Проведение политики непризнания является одним из приоритетов нашей внешней политики. Министерство иностранных дел продолжает активную работу по усилению политики непризнания и предотвращению дальнейших рисков».

1news.az