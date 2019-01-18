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МИД Азербайджана: Уругвай не признает самопровозглашенный режим Нагорного Карабаха

Сегодня в 17:01 ~ 3 минуты на чтение 266
МИД Азербайджана: Уругвай не признает самопровозглашенный режим Нагорного Карабаха

«Уругвай не признает самопровозглашенный режим в Нагорном Карабахе, созданный на оккупированных азербайджанских территориях, и уважает территориальную целостность государств», - заявил и.о. министра иностранных дел Уругвая Ариэль Бергамино.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана, и.о. министра иностранных дел Уругвая Ариэль Бергамино на встрече с послом Азербайджана в этой стране Рашадом Аслановым заявил, что официальный Монтевидео уважительно относится к верховенству международного права и территориальной целостности государств и не признает независимость Нагорного Карабаха.

«Ариэль Бергамино подчеркнул, что Уругвай выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ в этом направлении и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, содержащие требования безотлагательного освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана.

На встрече, состоявшейся на основе обращения азербайджанского посла, была выражена озабоченность официального Баку в связи с распространенной в СМИ информацией о визите «представителей» созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана самопровозглашенного режима в Уругвай и проведенными ими здесь встречами, в том числе с официальными лицами этого государства.

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития взаимных отношений, отметили высокий уровень двусторонних связей. Также был обсужден вопрос участия министра по внешним связям Уругвая Родольфо Нин Новоа в V форуме по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку.

Рашад Асланов также провел встречу с председателем Сената Уругвая Лусией Тополански, которая подчеркнула, что на состоявшемся в парламенте мероприятии она встречалась с представителями проживающей в Уругвае армянской общины, а не какого-либо самопровозглашенного режима.

«По итогам встречи с азербайджанским дипломатом было распространено сообщение Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая для СМИ, в котором отмечается, что Монтевидео с уважением относится к территориальной целостности государств и верховенству международного права, не признает независимости Нагорного Карабаха, поддерживает мирное урегулирование конфликта и усилия МГ ОБСЕ в этом направлении», - заявили в МВД Азербайджана.

Азербайджанский посол также встретился с экс-президентом Уругвая Хосе Мухика.

Напомним, что посольство Азербайджана в Аргентине представило ноту протеста Министерству иностранных дел Уругвая в связи с визитом позиционирующего себя в качестве «главы МИД» созданного на оккупированных территориях Азербайджана незаконного режима Масиса Маиляна в Уругвай.

«Масис Маилян по приглашению армянской диаспоры Уругвая посетил страну, где участвовал в мероприятии, посвященном так называемому «геноциду армян», которое прошло в парламенте Уругвая с участием председателя Сената Лусии Тополански», - отметили в МИД Азербайджана.

В связи с этим посольство Азербайджана в Аргентине предъявило ноту протеста МИД Уругвая.

Тимур Рзаев, И.А.

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