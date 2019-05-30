МИД Азербайджана: Пашинян не имеет никакого права говорить о расизме

Вероятно, вмешательство премьер-министра в вопросы, не относящиеся к нему, а также попытка политизации спорта указывает на то, что он пытается скрыть такими действиями внутренние проблемы, с которыми он столкнулся.

Как сообщает 1news.az, об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя тот факт, что во время телефонной беседы с игроком «Арсенала» Генрихом Мхитаряном премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что он не смог сыграть в финале Лиги Европы УЕФА в связи с «расистской» позицией официального Баку.

«Руководитель такого моноэтнического государства как Армения, осуществившее оккупацию территорий Азербайджана, этнические чистки и такой кровавый геноцид как Ходжалы, не имеет никакого права говорить о расизме. Это не влезает ни в какие этические нормы. Хотелось бы напомнить премьер-министру Армении, несмотря на то, что в настоящее время наши земли находятся под оккупацией, в Азербайджане проживают десятки тысяч армян.

Подчеркнем, что многочисленные зарубежные туристы, посетившие Азербайджан в связи с проведением финала Лиги Европы УЕФА в Баку, за которым Армения следила с нескрываемой завистью и всячески пыталась безосновательно критиковать, лично убедились о ситуации, царящей в Азербайджане.

Как говорится, век лжи не долог!», - отметила она.

1news.az